الجامعة العربية تستنكر وقف واشنطن تمويل “الأونروا”

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قرار الولايات المتحدة الأمريكية وقف تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، معربًا عن قلقه تجاه هذا القرار.

وحمّل أبو الغيط، في بيان، اليوم السبت، واشنطن مسؤولية الأضرار الكبيرة التي ستنجم عن القرار، والتي تمس نحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني، واصفًا إياه بالمفتقر للمسؤولية والحس الإنساني.

وشدد الأمين العام على أن الولايات المتحدة تتخلى بهذا الإجراء الظالم عن مسؤوليتها السياسية والأخلاقية إزاء مأساة اللاجئين الفلسطينيين، التي لم تجد طريقها للحل منذ 70 عامًا.

وأكد خلال البيان، أن القرار يُفاقم من مشكلات “الأونروا” وأزماتها التي تابعها العالم بقلق بالغ خلال العام الماضي، وأن تبعاته السلبية لن تقتصر على اللاجئين أنفسهم، وإنما ستمتد إلى الدول العربية المُضيفة لهم، والتي ينوء كاهلها بما تتحمله من أعباء فوق الطاقة، خاصة مع استضافة نفس هذه الدول، وخاصة الأردن ولبنان، لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.

ووصف أبو الغيط القرار الأمريكي بأنه يُعقد من المشكلات في الشرق الأوسط، ولا يُساهم في استقرار المنطقة بأي حال.

وأوضح أنه يعتزم خلال الفترة المقبلة إجراء اتصالات مكثفة مع المفوض العام لوكالة “الأونروا”؛ لبحث سبل مواجهة الأزمة التي ستنشأ عن هذا القرار الأمريكي، خاصة مع بدء موسم الدراسة وانتظام نحو 300 ألف طفل فلسطيني من أبناء اللاجئين في مدارس “الأونروا”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت، مساء أمس الجمعة، قطع مساعدات بلادها المالية لوكالة “الأونروا” بالكامل.