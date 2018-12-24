مسؤول: مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز إلى 7.8 مليار قدم3 يوميًّا في 2019-2020

أفاد مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، اليوم الاثنين، بأن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 7.8 مليار قدم مكعبة يوميًّا في السنة المالية 2019-2020.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/ تموز وتنتهي في الـ 30 من يونيو/ حزيران.

وقال المسؤول مشترطًا عدم نشر اسمه “إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًّا، ونستهدف زيادته إلى 7.8 مليار قدم مكعبة يوميًّا في 2019-2020.. ذلك بدعم من زيادة الإنتاج المتوقع من حقل ظهر ومن مشروع شمال الإسكندرية ومن مشروعات أخرى”.

وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ستة مليارات قدم مكعبة يوميًّا في يوليو/ تموز الماضي.

واكتشفت شركة إيني الإيطالية حقل ظهر في عام 2015، وتشير التقديرات إلى أنه يحوي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وقال طارق الملا وزير البترول المصري في يوليو/ تموز إن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعبة يوميًّا بنهاية العام الجاري.

وتسعى مصر للتحول إلى مركز رئيس للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره.