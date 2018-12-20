فرنسا تعلن أنها ستبقى ملتزمة عسكريًّا في سوريا

أعلنت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية ناتالي لوازو، الخميس، أن فرنسا “تبقى” ملتزمة عسكريًّا في سوريا، وذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن سحب قواته من هذا البلد.

وقالت الوزيرة لشبكة “سي نيوز” ردًا على سؤال حول قرار الانسحاب الأمريكي: “في الوقت الراهن، نبقى في سوريا“.

وفي ذات السياق ذكرت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي اليوم الخميس، أن متشددي تنظيم داعش ضعفت شوكتهم، لكن لم يتم محوهم من على الخريطة في سوريا، ولابد أن تستمر المعركة لإلحاق هزيمة حاسمة بهم في جيوبهم المتبقية.

وقالت بارلي على تويتر ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي، أمس الأربعاء، الانسحاب من سوريا، “داعش باتت أكثر ضعفًا من ذي قبل”.

لكنها استدركت بالقول: “لكن داعش لم تُمحَ من على الخريطة، ولم تُستأصل شأفتها، من الضروري أن تواجه الجيوب الأخيرة لهذه المنظمة الإرهابية هزيمة عسكرية حاسمة”.