مسؤول أمريكي: ترامب لم يناقش الانسحاب من سوريا مسبقًا مع أردوغان

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، يوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب لم يناقش مسبقًا قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف المسؤول الذي تحدث للصحفيين مشترطًا عدم الكشف عن اسمه: “الرئيس اتخذ قراره بنفسه. لم يناقش الأمر مع الرئيس أردوغان. وقد أبلغ الرئيس أردوغان بقراره”.

وتابع أن “واشنطن تعتقد أن القوات الأمريكية وشركاءها قادرون على القضاء على الجيوب المتبقية لتنظيم داعش في سوريا”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بدء عودة القوات الأمريكية من سوريا، لكنها قالت إن الحملة ضد تنظيم داعش، لم تنته.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن قرار الانسحاب جاء بعد اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، بين ترامب وأردوغان، عقب الإعلان عن عملية عسكرية تركية مرتقبة ضد تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا” في المناطق الواقعة شرق نهر الفرات.