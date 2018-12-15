سياسي عراقي بارز يطالب بطرد سفير إيران  إثر رفضه الوقوف لـ”شهداء العراق”

دعا السياسي العراقي البارز، ورئيس حزب الأمة، مثال الآلوسي، اليوم السبت، السلطات العراقية إلى طرد السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي من الأراضي العراقية، بعد انسحابه من حفل نظم بمناسبة ذكرى النصر على تنظيم داعش.

وأظهر مقطع فيديو، بثته وسائل إعلام عراقية، وتداوله نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي انسحاب السفير مسجدي عندما طلب مقدم الحفل من الحاضرين الوقوف من أجل الشهداء.

وقال الآلوسي، في حديث لـ”إرم نيوز”، بـ”استخفاف لا ينسجم مع اللياقة والآداب قام السفير الإيراني القيادي المعروف في الحرس الثوري برفض احترام شهداء العراق، وهو موقف عدواني شرير”.

وأضاف بقوله: “أوجه رسالة إلى رئيس جمهورية العراق ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، يجب أن يكون لهم موقف حازم اليوم ضد هذا السفير، الذي رفض الوقوف للشهداء”.

وتابع السياسي العراقي البارز قائلًا: “ينبغي طرد السفير الإيراني من الأراضي العراقية، فورًا ومطالبة الحكومة الإيرانية بموقف واعتذار رسمي بعيدًا عن الحيل الشرعية المبطنة”.