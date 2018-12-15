رغم احتجاج بغداد.. تركيا تقصف الأراضي العراقية مجددًا

جددت المقاتلات التركية، اليوم السبت، قصفها للأراضي العراقية، التابعة لإقليم كردستان، شمال العراق، رغم احتجاج بغداد رسميًا.

وقصفت مقاتلات تركية، الخميس الماضي، مخيمات للنازحين في محافظة نينوى؛ بذريعة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المواطنين.

وقالت مصادر أمنية عراقية، إن “القصف التركي طال مناطق سركلي وقرية كورك وبنافيان، شمال شرق محافظة دهوك بإقليم كردستان”، وفق وسائل إعلام عراقية كردية.

وشيع المئات، أمس الجمعة، في مخيم رستم جودي في مخور، جثامين أربع نساء سقطن بالقصف التركي، مساء الخميس الماضي.

وكانت الخارجية العراقية قد استدعت، الجمعة، السفير التركي في بغداد؛ احتجاجًا على “خرق السيادة العراقية”، ودعت إلى إيقاف الطلعات التي ينفذها سلاح الجو التركي، شمال البلاد.