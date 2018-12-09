تقرير: خط السكك الحديدية بين إيران وسوريا أداة جديدة لتعزيز نفوذ الحرس الثوري

حذر تقرير من أن خط السكك الحديدية التي تعتزم إيران تشييده ويربط بين طهران ودمشق، هو “أداة جديدة ” بيد الحرس الثوري الإيراني؛ لتعزيز نفوذه في الشرق الأوسط.

وكشف المدير العام لسكك الحديد السورية محمد على حسنين، قبل أيام عن “وجود تنسيق سوري عراقي إيراني من أجل ربط إيران والعراق بالبحر المتوسط من خلال مشروع سكك الحديد أبو كمال-اللاذقية في سوريا”.

وأشار تقرير لصحيفة “كيهان” في نسختها اللندنية، إلى أن “الجزء الأكبر من مشاريع السكك الحديدية في إيران يقع بأيدي شركات الحرس الثوري للإعمار، سواء داخل إيران أو خارجها”.

وأضاف التقرير أن “اتصال إيران في سوريا عن طريق الخطوط البرية لا سيما السكك الحديدية، سيُسهل نقل القوات والأسلحة الإيرانية لسوريا، وبالتالي زيادة نفوذ الحرس الثوري في منطقة المتوسط”.

ولفت إلى أنه “خلال السنوات الثماني الأخيرة أي منذ بدء الصراع في سوريا، تسعى إيران لإنشاء طرق جديدة تفتح لها مجالًا أكثر تحكمًا في منطقة المتوسط”، معتبرًا أن “هدف النظام الإيراني من هذه الطرق، هو تسهيل وجود قواته في هذه المنطقة وتهديد الدول المحيطة بها”.

ويدعم النظام الإيراني النظام السوري في صراعه المسلح مع المعارضة، عبر إرسال قوات من الحرس الثوري والباسيج، فضلًا عن تجنيد قوات مرتزقة من أفغانستان تحت لواء ما يُعرف بـ”فاطميون”.