بعد التصعيد في الضفة الغربية.. نتنياهو يوجه رسالة إلى الرئيس عباس

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعد اندلاع عدد من العمليات المتنوعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ووفقا للقناة الإسرائيلية 14، فإن نتنياهو بعث رسالة إلى الرئيس عباس، عبر المنسق الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

ونقلت القناة الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله :”أن الرسالة تضمنت ضرورة تدخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية من خلال اتخاذ إجراءات لمنع المزيد من التصعيد في الضفة الغربية”.

كما جاء في الرسالة، أن نتنياهو أبلغ الرئيس عباس “بأن الوضع الحالي غير مقبول ولن نسمح باستمراره”.

وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين من كتيبة المتدينين” نيتسح يهودا” التابعة للواء كفير ، خلال عملية إطلاق نار في منطقة جفعات أساف، بالضفة الغربية.

واغتالت قوات الاحتلال الاسرائيلي الخميس منفذ عملية بركان أشرف نعالوة ، إضافة لمنفذ عملية عوفر صالح البرغوثي.