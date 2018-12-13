نتنياهو يصدر قرارات على خلفية التوتر الأمني في الضفة الغربية

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، سلسلة قرارات بعد تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية، ومقتل جنديين إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب رام الله.

وقالت “القناة العاشرة” الإسرائيلية، إن “نتنياهو قرَّر هدم منازل منفذي العمليات الثلاثة خلال 48 ساعة، بعد أن قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتصفيتهم في عمليات منفصلة”.

وأضافت أن رئيس الوزراء نتنياهو”قرر تعزيز قوات الجيش في الضفة الغربية، وتنفيذ اعتقالات واسعة ضد أعضاء حماس في الضفة الغربية”.

كما قرر نتنياهو فرض حصار شامل على محافظة رام الله والبيرة، وسحب تصاريح العمل من عائلات منفذي العمليات، وشرعنة الآلاف من الوحدات الاستيطانية، وتوسعة مستوطنة عوفرة التي وقعت بها عملية إطلاق النار قبل أيام.

واستُشهد 4 فلسطينيين، وقُتل 3 إسرائيليين خلال عمليات منفصلة في الضفة الغربية، فيما يفرض الجيش الإسرائيلي حصارًا شاملًا على محافظة رام الله والبيرة، ويُغلق كافة مداخلها ومخارجها.