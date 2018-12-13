غداة احتجاجات “الشماغ الأحمر”.. الأردن يحذر من معارضة خارجية “مشبوهة”

حذرت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، من معارضة خارجية وصفتها بـ”المشبوهة” تحاول تشويه صورة الاحتجاجات التي يشهدها الأردن على الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ودعت غنيمات، في مؤتمر صحافي عقدته اليوم الأربعاء إلى “التوقف عند المشهد المريب المتعلق بوجود العشرات مما يسمون أنفسهم معارضة خارجية”، معتبرة أن “على الأردنيين الانتباه لمن يحاول تشويه الصورة الحضارية للاحتجاج والسير به نحو مسار مشبوه يسيء للوطن وأمنه واستقراره”.

ولم تشر الوزيرة صراحة إلى هذه المعارضة، إلا أنها أكدت أن “الاحتجاج والتعبير عن الرأي في الأردن لطالما كان حالة حضارية، ولا نريد لفئة قليلة ان تسيء للصورة”.

“الشماغ الأحمر”

ويأتي مؤتمر الوزيرة عشية دعوات أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن لتنظيم اعتصام حاشد في منطقة الدوار الرابع قرب رئاسة الوزراء في العاصمة عمان مساء الخميس احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار والمطالبة بإلغاء قانون ضريبة الدخل.

ويستخدم المحتجون لتظاهراتهم المنتظرة رمز “الشماغ الأحمر”، في استلهام لشعار السترات الصفراء، الذي اعتمده المتظاهرون في فرنسا ضد سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون في المجال الاقتصادي والبيئي.

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز التقى وللمرة الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة مجموعة من الناشطين يوم الثلاثاء في مقر الحكومة، وذلك في محاولة منه لبدء حوار مع الحراك الشعبي الذي أطاح بسلفه هاني الملقي خلال حزيران/ يونيو الماضي.

وقال الرزاز إن “الحكومة تدرك معاناة المواطن، وتأثير الأوضاع الاقتصادية عليه، مؤكدًا أن الأردن يمر بظروف استثنائية يجب على الحكومة مواجهتها”، وفق وسائل إعلام محلية.