محتجون أردنيون بـ”السترات الصفراء” شمال البلاد

أفادت مواقع إخبارية أردنية، مساء الأربعاء، أن مواطنين أردنيين، أغلقوا شارعًا في مدينة إربد (شمال)، احتجاجًا على قرارات الحكومة، مرتدين سترات صفراء.

ونقل موقع “جو24” (مستقل) عن مصدر أمني رفيع (لم يسمه) “إن مجموعة من أبناء لواء الطيبة ارتدوا سترات صفراء، وتجمعوا في الطريق العام المؤدي إلى قرية صما، حيث قاموا بإشعال إطارين وسط الشارع”.

فيما ذكر موقع سرايا (مستقل)، عن مصدر وصفه بـ”المطلع”، أن “بعض المحتجين يتواجدون بالمكان، ويرتدون سترات صفراء، وتتابع حاليًا الجهات الرسمية لمعرفة طبيعة الاحتجاج وأسبابه، وإن كان المحتجون يرتدون سترات صفراء”.

وأكد موقع “جراسا” الخبر، وقال “أقدم عدد من الشبان يرتدون سترات صفراء، ليل الأربعاء/الخميس، على إغلاق الطريق الرئيس المؤدي من بلدة الطيبة، باتجاه صما، في محافظة إربد”.

وأوضح “جراسا”، على لسان مصدر أمني (لم يسمه)، بأن الأجهزة الأمنية تحركت إلى المكان فور تلقيها البلاغ.

ولفت المصدر ذاته إلى أن “المحتجين كانوا قد غادروا المكان، وتم فتح الطريق من قبل الأجهزة المعنية وفتح تحقيق بالحادثة”.