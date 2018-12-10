نتنياهو: الطائرات الإسرائيلية ستتمكن من التحليق فوق أجواء السودان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن شركات الطيران الإسرائيلية ستتمكن من التحليق فوق السودان في طريقها لأمريكا الجنوبية، في إطار مساع لتحسين العلاقات مع الدول المسلمة وعزل إيران.

وبتشجيع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سعت إسرائيل لتحسين العلاقات مع الدول العربية والإسلامية التي كانت تناصبها العداء، وتشاركها المخاوف بشأن إيران أو تتوقع مزايا اقتصادية محتملة.

والشهر الماضي، استأنف نتنياهو ورئيس تشاد، إدريس ديبي، العلاقات التي قطعتها نجامينا في عام 1972.

وقال نتنياهو في إفادة لدبلوماسيين، إن محادثاته مع ديبي ساعدت في فتح مسار جوي جديد إلى أمريكا الجنوبية.

وأضاف وهو يشير إلى خريطة: “في الوقت الراهن يمكننا التحليق فوق مصر وتشاد وتم الاتفاق على ذلك بالفعل. وتشير كل الظواهر إلى أننا يمكننا كذلك التحليق فوق السودان“.

ولم يدل المتحدثون باسم نتنياهو، بمزيد من التفاصيل، ولم يتضح متى ستتمكن رحلات الطيران الإسرائيلية من التحليق فوق السودان في طريقها لأمريكا الجنوبية، التي وصفها نتنياهو بأنها رابع أهم وجهة سفر لإسرائيل.

ولم يرد تعليق بعد من الخرطوم.

ويقول دبلوماسيون إسرائيليون، إن اتصالات على مستوى منخفض مع السودان جرت في السنوات الأخيرة، لكن السلطات هناك أحجمت عن الاعتراف بها علنًا.

وكانت إسرائيل تعتبر السودان حليفًا لإيران، واتهمتها بتسهيل تهريب السلاح للفلسطينيين في غزة.

ويقول دبلوماسيون إسرائيليون الآن، إنهم يعتقدون أن السودان نأى بنفسه عن طهران.

وسعت إسرائيل في الأشهر الأخيرة لكسب ود دول إسلامية سنية، خاصة دول الخليج، التي اقتربت بدورها من إسرائيل في السنوات الأخيرة؛ بسبب المخاوف المشتركة المتعلقة بتصاعد نفوذ إيران الشيعية في المنطقة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قام نتنياهو بزيارة مفاجئة لسلطنة عمان التي لا تعترف بدولة إسرائيل. وقال نتنياهو، اليوم الإثنين، إن السلطان قابوس وافق على تحليق رحلات شركة طيران “العال” الإسرائيلية فوق البلاد.