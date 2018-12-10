فيديو لطائرة والي القضارف ومرافقيه تحترق شرقي السودان

شيع مسؤولون سودانيون، اليوم الإثنين، يتقدمهم نائب الرئيس السوداني، عثمان محمد يوسف كبر، والي القضارف، ميرغني صالح وستة من مرافقيه في تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلهم في منطقة قرب مدينة القلابات على الحدود بين السودان وإثيوبيا.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الطائرة المروحية التابعة للشرطة، كانت متجهة في رحلة روتينية وعلى متنها ما لا يقل عن 20 شخصًا؛ لتفقد أوضاع الشريط الحدودي.

فيديو احتراق الطائرة التي كانت تقل والي ولاية القضارف ميرغني صالح وآخرين Posted by ‎مونتي كاروو‎ on Sunday, December 9, 2018

ومن بين من كانوا على متن الطائرة: والي القضارف المهندس ميرغني صالح سيد أحمد ووزير الإنتاج بحكومة الولاية عمر رانفي ومدير إدارة الحدود صلاح الخبير والعميد ركن يوسف الطيب يونس قائد ثاني المنطقة الشرقية والرائد محي الدين الريح ومدير مكتب والي القضارف مجدي حسن النور والعميد شرطة النور أحمد عثمان نائب مدير شرطة الولاية، وجميعهم لقوا حتفهم.

بينما نجا بأعجوبة من الطائرة المشؤومة مدير جهاز الأمن والمخابرات العميد عبدالرحمن الحاج ومدير الجمارك ومدير المكافحة وأحمد عبدالرحيم العوض مزارع والعميد صديق عكود ومدير إعلام مكتب الوالي الطيب الشريف.

طائرة والي القضارف رحم الله المتوفين Posted by ‎زول ونسة عادي‎ on Sunday, December 9, 2018

وجرى دفن والي القضارف في مقبرة الجيش بولاية القضارف بعد تعذر نقل جثمانه إلى الولاية الشمالية حيث مسقط رأسه بمدينة دنقلا.

تفاصيل الحادث المأساوي

وفقًا للمصادر المحلية، فإن الطائرة ارتطمت بلافتة ضخمة أو عمود كهربائي لتسقط وتحترق وسط بطء كبير في تدخل مصالح الإسعاف والإنقاذ، حيث تركت الطائرة تحترق لنحو ساعتين، فيما تناقل المستخدمون لقطات تظهر رجال الإطفاء عاجزين عن إخماد الحريق بمعداتهم البدائية.