الصومال.. بونتلاند تنسحب من النظام الاتحادي

أعلنت ولاية بونتلاند الصومالية، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، أنها انسحبت من النظام الاتحادي للصومال، وأنها ستحكم نفسها بشكل مستقل.

ووفقا لما أعلنته الولاية، فإن الخطوة تأتي لحين الموافقة على تعديلات دستورية أقرتها الحكومة المركزية في استفتاء على مستوى البلاد، بحسب "رويترز".

وأقر البرلمان الاتحادي في مقديشو السبت عدة تعديلات دستورية تقول الحكومة إنها ضرورية لتأسيس نظام سياسي مستقر.

ويقول معارضون منتقدون للتعديلات إنها تركز السلطة في الذراع التنفيذية، وتشمل التعديلات انتخابات رئاسية مباشرة والسماح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء دون موافقة برلمانية.

وقال مجلس وزراء الولاية في بيان: "بونتلاند ستتحرك بشكل مستقل لحين وجود حكومة اتحادية لها دستور متفق عليه في استفتاء نشارك فيه".