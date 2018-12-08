سرقة قطعتي سلاح من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان‎

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية، مساء يوم السبت، إنه تمت سرقة قطعتي سلاح تابعتين للجيش الإسرائيلي، على الحدود الشمالية مع لبنان.

وذكر موقع”0404″ العبريّ، أنه تمت سرقة قطعتي أسلحة رشّاشة من نوع “ماغ”، من القوات الإسرائيلية المنتشرة على طول الحدود الشمالية .

ونقل الموقع العبري، عن مصدر عسكري، قوله:”إن هذه حادثة خطيرة للغاية، من الناحية الأمنية، والأمن الشخصي للجنود”، مشيرًا إلى أنه جارٍ التحقيق في الحادثة.

ووفقًا للمصدر العسكري، تم تشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة عقب حادثة السرقة، ونشر قوات من الجيش في المكان.

وقال الجيش الإسرائيلي:”إنه اكتشف نفقًا ثانيًا لجماعة حزب الله اللبنانية”، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار عملية البحث عن الأنفاق والتي أسماها درع الشمال”.