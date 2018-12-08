إسرائيل تعلن إطلاق النار تجاه عناصر من حزب الله على الحدود مع لبنان

قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده المتمركزين على الحدود مع لبنان أطلقوا النار، اليوم السبت، على أشخاص يشتبه بأنهم نشطاء من جماعة حزب الله.

وأضاف الجيش أن ثلاثة أشخاص، وصفهم بأنهم “نشطاء من حزب الله على ما يبدو،” اقتربوا من قواته المتمركزة على الجانب الإسرائيلي من الحدود عندما كانت تنفذ عملية تستهدف أنفاقًا، قالت إسرائيل إن حزب الله حفرها عبر الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “أطلقت القوات النار باتجاه المشتبه بهم، بما يتفق مع الإجراءات المتبعة خلال العمليات. فر الثلاثة. العمل في المنطقة مستمر كالمعتاد”.