نتنياهو يلمح لاحتمال تنفيذ عملية عسكرية تستهدف حزب الله في لبنان  

حذر رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، من احتمال قيام الجيش بعمل عسكري في لبنان، معتبرًا أن عملًا من هذا النوع سيحظى بالشرعية.

جاءت هذه التحذيرات خلال استطلاع نتنياهو للأوضاع على الحدود الشمالية؛ عقب كشف نفق هجومي يخص منظمة “حزب الله” اللبنانية.

وتحدث نتنياهو أمام 25 سفيرًا معتمدًا لدى تل أبيب، من مستوطنة “مسجاف عام” بالجليل الأعلى، وقال إنه في حال قرر اللجوء لعمل عسكري في لبنان، فإنه سيدرس الأمر جيدًا وبمسؤولية، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي “ينزع سلاح الأنفاق من العدو بمنهجية وإصرار”، كما أنه سيعمل في هذا الصدد طبقًا للحاجة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن عملية “درع الشمال” ما زالت في بدايتها، وأنها ستنتهي فقط حين يصبح سلاح الأنفاق الذي استثمر فيه “حزب الله” غير فعال، كاشفًا للمرة الأولى أن عملية “درع الشمال” على الجبهة الشمالية، كانت من بين أسباب وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقل الموقع عن نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي يستعد في جميع الساحات، مضيفًا: “هذا سبب لعدم توجهنا للعمل العسكري في غزة، ولكنه سبب واحد فقط وليس كل الأسباب”.

وحسب ما أورده الموقع، نقلًا عن مصادر سياسية إسرائيلية، لم يكشف هويتها، فإن بدء عملية “درع الشمال” شمالي إسرائيل، جاء خشية تسريب تفاصيل العملية لمنظمة “حزب الله” قبل بدءها، وأنه لو كانت المنظمة اللبنانية قد علمت أن إسرائيل على دراية بوجود أنفاق هجومية على الحدود، فإنها كانت ستحفز جهودها من أجل القيام بعملية اختطاف عبرها، مضيفًا: “لم نرد أن نصل إلى وضع يتسلل فيه عناصر المنظمة لاختطاف جندي أو مدني، دون أن يعلم ماذا حدث بالتحديد”.