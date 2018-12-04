الجيش الإسرائيلي يدفع تعزيزات نحو الحدود الشمالية مع لبنان

عزّز الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء تواجد قواته وأدواته العسكرية، على الحدود مع لبنان، في أعقاب حملة “درع الشمالي”، التي بدأها الجيش الإسرائيلي بتدمير نفق تابع لجماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، بأن الجيش الإسرائيلي أرسل قوات وعتاد عسكري إلى الحدود الشمالية، تخوفًا من تصعيد محتمل أو شن حملة عسكرية في لبنان، في حال تدهورت الأوضاع الأمنية.

وأضافت المصادر العبرية، أن قوات من سلاح المدفعية والجو، بالإضافة إلى قوات من جنود الاحتياط، وشعبة الاستخبارات العسكرية، والقوات النظامية، أُرسلت إلى الحدود الشمالية بقرار من وزير الجيش ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، إنه عثر على نفق عجومي يخترق السياج الأمني بين إسرائيل ولبنان في منطقة “كفر كلا”، كان مجهزًا من قبل جماعة حزب الله اللبنانية، لتسلل بعض عناصرها إلى إسرائيل.

فيما أكد نتنياهو:” أن عملية الجيش مستمرة حتى تحقيق الأهداف التي بدأت من أجلها، وهي ليست عملية موضعية لحظية وسريعة، هي عملية واسعة ومستمرة جندنا لها أفضل خبراتنا وقدراتنا العسكرية”.