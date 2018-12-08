مياه الفيضانات تغمر خيم النازحين في العراق (فيديو)

فاقمت السيول التي تجتاح محافظة نينوى شمال العراق، منذ يومين، من معاناة النازحين العراقيين في مخيمات النزوح ، فيما استنفرت الحكومة المحلية كوادرها لإجلاء النازحين.

وتعرّضت مخيمات ديبكة والسلامية وحمام العليل، جنوبي الموصل، إلى الغرق جراء الأمطار الغزيرة.

1 مكتب مفوضية حقوق الانسان يناشد الحكومة المركزية والحكومة المحلية بالتدخل السريع نتيجة الوضع المساوي الذي تعيشه العوائل في مخيمات السلامية الاولى والثانية والنمرود وحمام العليل .فيصل محمد فتحي مدير مكتب المفوضية العليالحقوق الانسان في محافظة نينوى يطالب من الجميع التدخل وبالسرعة الممكنة لإنقاذ الأطفال والنساء والمسنين من الوضع الكارثي جراء السيول والامطار . وتقديم المساعدات العاجلة الى المخيمات.كما نناشد المنظمات الدولية والمحلية بالتدخل وتقديم الاغاثة لنقاد العوائل من الوضع المأساوي الذي تعيشه في مخيمات السلامية والنمرود حمام العليل وديبكة بسبب السيول وكمية الامطار في المنطقة خلال اليومين والتي ولدت فيضانات وسيول بسبب بجرف مخيمات النازحين غرق ما يقارب ١٠٠ خيمة في نمرود ١٨٠ خيمة في السلامية الاولى وفي مخيم السلامية الثانية ٨٠ خيمة .ومن خلال رصدنا والتواصل مع ادارة المخيمات ان وضعهم مسأوي كما وذكروا انه تم تشكيل فريق من المتطوعين لانقاذ العوائل من الغرق وادخال العوائل في كرفانات الادارة و الجامع وتم نصب خيم الطوراى . Posted by ‎شبكة الموصل الاخبارية – MNN‎ on Friday, December 7, 2018

وأعلن مدير ناحية النمرود في محافظة نينوى، أحمد العيسى، إجلاء مئات العائلات؛ بسبب السيول ومياه الأمطار.

وقال العيسى في تصريحات صحفية، اليوم السبت: إنه تم إجلاء 500 عائلة من مخيم النمرود جنوبي الموصل، بعد أن دخلت السيول ومياه الأمطار داخل خيامهم، وهو ما تسبب بانهيار بعضها.

شاهد معاناة #الأهالي بعد غرق مخيم السلامية في #الموصل شاهد معاناة #الأهالي بعد غرق مخيم السلامية في #الموصل#شاركونا وتابعونا ليصلكم كل ما هو جديد #قناة_بلادي_الفضائية Posted by ‎قناة بلادي الفضائية‎ on Friday, December 7, 2018

وأضاف أن تلك العائلات نُقلت إلى المدارس والمساجد وبعض المنازل والمخازن؛ من أجل إيوائهم حتى توقف الأمطار.

بدورها، أطلقت مفوضية حقوق الإنسان العراقية نداءً عاجلًا إلى الحكومة المركزية والحكومة المحلية بالتدخل السريع؛ بسبب الوضع “المأساوي” الذي يعيشه النازحون في مخيمات السلامية الأولى والثانية والنمرود وحمام العليل” .

غرق مخيمات النازحين جنوبي #الموصل غرق مخيمات النازحين جنوبي #الموصل Posted by ‎عربية Rudaw‎ on Saturday, December 8, 2018

وقالت المفوضية في بيان صدر عنها، اليوم السبت:”نطالب الجميع بالتدخل وبالسرعة الممكنة لإنقاذ الأطفال والنساء والمسنين من الوضع الكارثي؛ جرّاء السيول والأمطار وتقديم المساعدات العاجلة إلى المخيمات.”