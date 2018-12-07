أنصار مقتدى الصدر يتوعدون بتصفية المذيعة العراقية سحر عباس (فيديو)

كشفت الإعلامية العراقية سحر عباس، والتي تعمل في قناة “دجلة” الفضائية، عن تلقيها رسائل تهديد بالقتل من قبل أنصار رجل الدين الشيعي البارز في العراق مقتدى الصدر، مؤكدة أن أنصار الصدر هددوا باقتحام القناة.

وقالت الإعلامية العراقية في مقدمة برنامجها “القرار لكم”، إنها توجه رسالة إلى مقتدى الصدر بأنه “بعد حلقة استضافة المراقب للشأن العراقي نجاح محمد علي (المقرب من طهران) وصلتنا اتهامات وتهديدات بالقتل والتصفية واقتحام القناة من أشخاص يدعون انتماءهم إلى التيار الصدري”.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع في التيار الصدري لـ “إرم نيوز”، أن “عددا من أنصار مقتدى الصدر دخلوا إلى مبنى قناة دجلة الفضائية وسط العاصمة بغداد والتقوا بمدير القناة وإدارتها، وأخذوا تعهدا خطيا منهم بعدم استضافة المراقب للشأن العراقي نجاح محمد علي (المقرب من طهران) في المستقبل، كونه يسيء إلى الصدر ويهاجمه دون أدلة وبكلام غير لائق، والإدارة وافقت على طلب أنصار الصدر ووقعت على التعهد”.