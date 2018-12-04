الأردن: المشتبه به باعتداء إيلات رهن التحقيق في إسرائيل

أعلن الأردن ، اليوم الثلاثاء، أن المواطن الأردني المشتبه به في الاعتداء على إسرائيليين في مدينة إيلات ما زال موقوفًا في إسرائيل منذُ يوم الجمعة الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ماجد القطارنة، إن “وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والسفارة الأردنية في تل أبيب، تتابعان الحادثة، منذ وقوعها صباح الجمعة”.

وكشف بيان للخارجية الأردنية أن “السفارة أوفدت على الفور مندوبها إلى إيلات للوقوف على مجريات الحادثة”، موضحًا أن “المواطن المشتبه بتورطه بالحادثة ما زال موقوفًا لدى السلطات الإسرائيلية رهن التحقيق”.

وأعلنت الحكومة الأردنية، يوم الجمعة الماضي، أنها “ستفصح عن المعلومات حول القضية فور اكتمالها”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن عاملًا أردنيًا هاجم إسرائيليين اثنين في إيلات باستخدام مطرقة وأصابهما بجراح بالغة، وجرى اعتقاله ومباشرة التحقيق معه لمعرفة أسباب الاعتداء.