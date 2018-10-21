حماس: رئيس المخابرات المصرية سيزور غزة قريبًا

أعلن المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الأحد، أن رئيس المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل، سيزور قطاع غزة قريبًا.

وقال قاسم، إن “زيارة اللواء كامل التي كانت مقررة نهاية الأسبوع الماضي، وتم تأجيلها، ستتم خلال فترة قريبة”. مشيرًا إلى أن الوفد الأمني المصري الذي زار غزة، الخميس الماضي، أبلغ قيادة الحركة أن الاستعدادات جارية لإتمام زيارة اللواء كامل للقطاع.

وأكد قاسم، “وجود توافق كبير في الآراء بين حماس والجانب المصري”. مشددًا على أن “حماس معنية بإنجاح الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق المصالحة الفلسطينية”.

وكان من المقرر أن يصل رئيس المخابرات المصرية إلى غزة، الخميس الماضي، لبحث عدة ملفات منها التهدئة مع إسرائيل والمصالحة الفلسطينية، إلا أنه أعلن عن تأجيل الزيارة لـ”أسباب فنية”.

ورغم تأجيل زيارة اللواء كامل، إلا أن وفدًا أمنيًّا مصريًّا وصل إلى غزة، الخميٍس، في زيارة استمرت بضع ساعات، التقى خلالها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، وناقش معه العديد من الملفات الفلسطينية وعلى رأسها التهدئة مع إسرائيل.

وتبحث الفصائل الفلسطينية، بما فيها “حماس”، منذ نحو شهرين مع السلطات المصرية إمكانية التوصل إلى مصالحة فلسطينية و”تهدئة” مع إسرائيل، إلا أنه لم يعلن عن نتائج هذه الجهود حتى الآن.

وفي الـ 3 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، اختتم وفد من حماس زيارة إلى القاهرة أجرى خلالها على مدار 4 أيام مباحثات مع مسؤولين مصريين حول المصالحة وجهود التهدئة.