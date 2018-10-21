إسرائيل تعيد فتح معبري إيريز وكرم أبو سالم مع قطاع غزة للأشخاص والبضائع  

المصدر: ا ف ب

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، بإعادة فتح معبري إيريز وكرم أبو سالم مع قطاع غزة، بعد أربعة أيام على إغلاقهما إثر إطلاق قذيفة من القطاع على جنوب إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ليبرمان، أن قرار إعادة فتح معبر إيريز للأشخاص ومعبر كرم أبو سالم للبضائع “جاء بعد تراجع أعمال العنف في غزة خلال نهاية الأسبوع وجهود حركة حماس لاحتواء المتظاهرين”.

وكان الوزير أمر، الاربعاء، بإغلاق نقطتي العبور مع قطاع غزة لمدة غير محددة، مشددًا بذلك الحصار المفروض على القطاع.

وجاء ذلك بعد سقوط قذيفة أُطلقت من قطاع غزة على مدينة بئر السبع (جنوب) ملحقةً أضرارًا بمنزل، في وقت يخيم توتر شديد على الحدود بين إسرائيل والقطاع.

وندّدت حماس بإطلاق الصاروخ معتبرة أنها محاولة “لتخريب الجهد المصري” سعيًا للتوصل إلى تهدئة بعيدة الأمد.

ومن جهة أخرى، وفي وقت تجري تظاهرات بشكل شبه يومي منذ الـ30 من آذار/مارس على طول السياج الحدودي مع إسرائيل مطالبة برفع الحصار وبحق العودة للاجئين، شوهد مسؤولون في حماس مؤخرًا يردعون المحتجين عن الاقتراب من السياج.

وشدّدت إسرائيل الأربعاء، الضغط على حماس مع تعليق تسليم الوقود الذي تدفع ثمنه قطر لتغذية محطة توليد الطاقة الوحيدة في غزة.

وقالت وزارة الدفاع بهذا الصدد، إن “قرار استئناف تسليم الوقود من قطر أرجئ في الوقت الحاضر وسيتم النظر فيه بعد بضعة أيام على ضوء مجرى الأحداث”.