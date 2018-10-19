إسرائيل تساوم حماس: الوقود مقابل الهدوء

وجه وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، رسالة إلى حركة حماس، بأنه يمكن إعادة إرسال الوقود إلى قطاع غزة شرط عودة الهدوء أولًا إلى الحدود بين القطاع وإسرائيل.

ونقلت قناة “كان” الإسرائيلية، عن ليبرمان، قوله: “إذا كان هناك هدوء على حدود قطاع غزة فإن إسرائيل تنوي إعادة شاحنات الوقود يوم الأحد”.

وبحسب القناة ذاتها، كشف مصدر فلسطيني أن “حركة حماس أبلغت الوفد المصري الذي زار غزة، الخميس، أنها مستعدة لتقليص المظاهرات تدريجيًا مقابل تخفيف القيود المفروضة على قطاع غزة”.

ومن المرتقب أن تشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، الجمعة، مظاهرات فلسطينية حاشدة.

وفي السياق، أعلن الجناحان العسكريان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، أنهما مستعدان للرد على أي “عدوان إسرائيلي جديد” ضد قطاع غزة.