تحرك لقيادة الجيش الليبي غرب البلاد

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري عن بدء عمل مكتب النيابة العسكرية في منطقة “بني وليد” وسط ليبيا.

وتأتي أهمية هذا الإعلان كون منطقة “بن وليد” متاخمة لمدن “سرت” و”مصراته” وتشكل طوقًا جنوبيًّا حول المدينتين وصولًا لمناطق جنوب غرب ليبيا بمحاذاة العاصمة الليبية في الشمال.

ويرى المحلل والخبير العسكري د.عبدالسلام الواحدي أن هذا الأمر يمثل تواجدًا قويًّا للقيادة العامة والمشير خليفة حفتر في هذه المنطقة التي تشكل ثقلًا اجتماعيًّا مهمًا في ليبيا.

وقال الواحدي لـ “إرم نيوز” إن قبائل ورفلة التي تمثل أغلب سكان هذه المنطقة تنتشر في مناطق الجنوب وأيضًا بمدن سرت ومصراته وطرابلس بكثافة عددية كبيرة، ويعني هذا وجود قاعدة قوية للجيش في مناطق وسط وغرب البلاد.

وأضاف أن المدقق في حفل افتتاح النيابة العسكرية ببني وليد يجد أن حضور أعضاء المجلس المحلي في بني وليد، وآمر اللواء 27 وممثلين عن الهيئات المدنية والاجتماعية، وكذلك ضباط القيادة العامة يُعطي مؤشّرًا على أن مرحلة جديدة ستشهدها ليبيا خصوصًا في غربها من ناحية تحرك الجيش وسيطرته.

يذكر أن مشاورات واجتماعات عديدة حدثت في العاصمة المصرية القاهرة منذ حوالي السنة بين ضباط من القيادة العامة للجيش الليبي وضباط من غرب البلاد حول مسألة توحيد المؤسسة العسكرية، أسفرت عن إعلان القاهرة عن موعد إعلان توحيد المؤسسة العسكرية خلال هذا الأسبوع.

كما أن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي ذكر في تصريح له بأن الاتفاق سيكون على خلفية الاجتماعات السابقة، موضحًا أن أهم ما يقوم عليه هو أن تكون القيادة العامة برئاسة المشير حفتر هي الواجهة لقيادة الجيش الليبي، منبّهًا إلى أنه لم تطرح أي أسماء أخرى ومفنّدًا بعض الأخبار المتداولة بهذا الشأن.