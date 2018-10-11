صحيفة “لاستامبا”: خليفة حفتر يتحدى إيطاليا

عنونت صحيفة “لاستامبا” الايطالية متابعتها لخبر ضبط بحرية الجيش الوطني الليبي لقاربي صيد إيطاليين بعنوان: ” خليفة حفتر يتحدى إيطاليا”.

وكانت السرية البحرية المقاتلة التابعة للقطاع البحري سوسة شرقي البلاد ضبطت يوم أمس الأربعاء، زورقين إيطاليين بطاقميهما البالغ قرابة 13 عنصرًا داخل المياه الليبية، في المنطقة التي حظر فيها الجيش الليبي الإبحار قبالة سواحل مدينة درنة واقتادتهما نحو ميناء رأس الهلال.

وكررت “لاستامبا” الزعم بأن البحرية الليبية أطلقت النار على الزورقين، الأمر الذي نفته في وقت سابق مصادر عسكرية ليبية، مشيرًا إلى أن جميع البحارة الإيطاليين والتونسيين الأربعة عشر يخضعون للاحتجاز من قبل الشرطة لإجراء التحقيقات.

ونقلت عن وزارة الخارجية، أنها تراقب الوضع عبر اتصال وثيق مع السفارة الإيطالية في طرابلس، التي قالت “دبلوماسيتنا ملتزمة حتى يتم حل المشكلة بأسرع وقت ممكن”.

وبينت الصحيفة أن استعلامًا قُدم إلى وزير الخارجية من قبل النواب الأعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان لورنزو فيفياني دوري وباولو فورمينتيني ويوجينيو سوفيلي، للسؤال حول ما هي الخطوات التي تنوي الوزارة القيام بها لإعادة القاربين المحتجزين في ليبيا.

وقالت الصحيفة إن هناك مخاطرة بأن تصبح القضية سياسية، في حال لم يجر الإفراج عن الطاقم بشكل فوري، ناقلة عن مصادر ليبية لم تسمها “إنه في هذه الحالة، لا يمكن أن تكون تحركًا معزولًا عن السياق، ويمكن أن تصبح عملًا ذو أهمية سياسية واضحة، وهو عمل القوة للحصول على شيء في المقابل”.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاتصالات ما تزال جارية مع المشير حفتر للمشاركة في مؤتمر باليرمو حول ليبيا المنوي عقده الشهر القادم، مع رفض قائد الجيش الليبي المشاركة وفق ما تنقل وسائل إعلامية.

وتختم الصحيفة بالقول إن هذه “الدعوة لا تعني أن توقيف القاربين كان متعمدًا، ولكن في حالة الإطالة، فإن حفتر يخاطر بتقديم نفسه وكشف نواياه بشكل واضح” على حد تعبيرها.