وزير الداخلية العراقي يعلّق عضويته في منظمة “بدر”

أعلن وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، تعليق عضويته في منظمة بدر، بزعامة هادي العامري، أحد أبرز فصائل ميليشيا الحشد الشعبي.

وقال مصدر سياسي مطلع في تصريح لوكالة “بغداد اليوم”: إن “وزير الداخلية قاسم الأعرجي قد علّق عضويته في منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري رئيس تحالف الفتح، دون كشف مزيد من التفاصيل”.

إلى ذلك، كشف مصدر مطلع في منظمة بدر، لـ”إرم نيوز”، عن سبب تعليق الأعرجي عضويته في المنظمة.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه: إن “الأعرجي علّق عضويته في منظمة بدر؛ لرغبته في تجديد ولايته لدورة ثانية بوزارة الداخلية، خصوصًا بعد أن شدد رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر على أن وزارة الداخلية والدفاع يجب أن تكونا لشخصيات مستقلة لا تنتمي إلى أي حزب أو كتلة سياسية”.

وقاسم الأعرجي، هو سياسي عراقي، درس بكُلية الأركان في مقر فيلق بدر بمدينة كاشان الإيرانية، وبعد سقوط نظام صدام حسين شغل عدة مناصب في الحكومة المحلية لمحافظة واسط، حيث كان مُمثلًا لأهالي المحافظة، ويتولى في الوقت الحاضر منصب وزير الداخلية.

والتحق الأعرجي بصفوف المعارضة العراقية في نهاية حرب الخليج، وعاد إلى بغداد قادمًا من السليمانية 2003/4/11، حيث اعتقل من قبل القوات الأمريكية في مدينة الكاظمية، وتم إطلاق سراحه بتاريخ 13 تموز 2003 من معسكر بوكا في البصرة، واعتقل مرة ثانية عام 2007 وأطلق سراحه بعد 23 شهرًا من الاعتقال.