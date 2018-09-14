العراق.. الحشد الشعبي يؤسس ناديًا رياضيًا بإشرف يونس محمود

أعلنت مليشيا الحشد الشعبي في العراق، اليوم الجمعة، عن تأسيس نادٍ رياضي لكرة القدم بإشراف اللاعب الدولي يونس محمود، وذلك أسوة بالوزارات والمؤسسات العراقية التي تمتلك نوادي رياضية تشارك في الدوري الممتاز.

وذكر بيان صدر عن الحشد الشعبي، أن “الكابتن يونس محمود والكابتن سامر سعيد، زارا مقر مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي، واطّلعا على منجز المديرية”.

وبحسب البيان، فإن “اللاعبَينِ محمود وسعيد سيسعيان إلى تأسيس نادٍ رياضي للحشد الشعبي، يوازي أندية الزوراء والميناء والشرطة وغيرها من الأندية العراقية”.

وسعت مليشيات الحشد الشعبي خلال الأشهر الماضية، إلى تأسيس ملتقيات ثقافية ومعارض فنية، توثق العمليات العسكرية التي جرت في العراق بمشاركة المتطوعينَ من الهيئة، وهو ما اعتبر محاولة لتعزيز وجودها في ظل الأحاديث المتكررة عن ضرورة حلها.