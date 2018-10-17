وسط خلاف سياسي حول بعض الوزارات.. ‎ترجيحات بالإعلان عن الحكومة العراقية الأحد المقبل

رجحت قوى سياسية اليوم الأربعاء، أن يعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي حكومته الجديدة يوم الأحد المقبل، وقد كشف مصدر مطلع، أن الخلافات السياسية مازالت قائمة على تقسيم الوزارات بين الكتل والأحزاب السياسية.

وقال القيادي في تحالف الفتح، عامر الفايز، لـ“إرم نيوز”: “حسب ما وصل إلينا من معلومات، فإن عبدالمهدي سيقدم حكومته إلى البرلمان العراقي يوم الأحد المقبل، لغرض التصويت عليها”.

وأضاف: “في حال تقديم عبدالمهدي حكومته، سوف تحظى بأغلبية تحت قبة البرلمان؛ فأغلب القوى السياسية الكبيرة داعمة لرئيس الوزراء المكلف، بل هي أعطت له كامل الحرية في اختيار وزرائه”.

إلى ذلك كشف مصدر مطلع أن وجود خلافات بين بعض القوى السياسية على خلفية تقسيم الوزارات بين الكتل والأحزاب.

الحوارات مستمرة

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ“إرم نيوز”: “إن الحوارات بين الكتل السياسية مستمرة بهدف تقسيم الوزارات فيما بينها وخصوصًا الوزارات السيادية، فإلى هذه اللحظة لم تحسم الكتل أمرها، باختيار وزرائها”.

وأضاف: “عبدالمهدي طلب من الكتل السياسية تقديم مرشحيها إليه، قبل نهاية الأسبوع الحالي، لكن الكتل لم تقدم أي مرشح، فهي مازالت تتحاور على تقسيم الوزارات، فلا يمكن تقديم أي مرشح لرئيس الوزراء المكلف، دون معرفة كل حزب أي وزارة سيحصل عليها”.