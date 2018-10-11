رغم اعتزاله لقاء السياسيين العراقيين.. عادل عبد المهدي يلتقي الحكيم للتشاور (فيديو)

بحث رئيس الوزراء العراقي المكلّف عادل عبد المهدي مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ،اليوم الخميس، تطورات الشأن السياسي، وذلك رغم إعلان عبد المهدي “اعتزال” اللقاءات السياسية، إثر تعرضه لضغوط من أحزاب تسعى لزج مرشحيها في تشكيلته الحكومية.

وذكر بيان لمكتب الحكيم أن الأخير استقبل رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي وبحث معه تشكيل الحكومة المقبلة وأهمية تلبية تطلعات الشعبي العراقي.

وأكد الحكيم أهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتقديم القوانين التي تمس هيكل الدولة العراقية والنظام السياسي، مشيرًا إلى أن الجانبين شددا على ضرورة تبني برنامج حكومي يراعي الأولويات والسقف الزمني المحدد لتنفيذه.

وكان عبدالمهدي أعلن مؤخرًا رفضه لقاء قيادات وشخصيات سياسية ووفود رسمية، وذلك إثر تعرضه لضغوط من أحزاب سياسية رفضت “إقصاء” مرشحيها من التشكيلة الوزارية.

السيد عمار الحكيم يستقبل رئيس الوزراء المكلف السيد عادل عبدالمهدي 11-10-2018 pic.twitter.com/9TWkDuoBs5 — Layla Alkhafaji (@khafaji_layla) October 11, 2018

وذكر بيان صدر عن مكتب عبدالمهدي، الاثنين الماضي، أن الأخير يعتذر عن قبول وفود التهاني واستقبال الشخصيات السياسية والاكتفاء باستلام الرسائل والمكالمات، طالبًا ممن يجد في نفسه الكفاءة والخبرة ويرغب بترشيح نفسه لمنصب وزاري التقدم للمنصب عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

ونقل موقع “النور نيوز” المحلي عن مصدر مطلع قوله إن “عبد المهدي تفاجأ بوصول عدد مرشحي الوزارات إلى 36 ألف مرشح، عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، وهو ما جعله في ورطة كبيرة، إذ يحتاج هذا الرقم الهائل إلى مزيد من الوقت للاطلاع على السير الذاتية للمرشحين وقدراتهم في تسلم المناصب التي تقدموا لها.

وذكر مصدر لذات الموقع أن الكتل السياسية لديها تحفظ على خطوة عبد المهدي وفتحه باب الترشح عبر الإنترنت، لكن في النهاية ستنتظر تلك الكتل يوم تقديم عبد المهدي لكابينته الوزارية أمام البرلمان.

وأمام عبد المهدي حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم حكومته الجديدة إلى البرلمان العراقي، للتصويت عليها.