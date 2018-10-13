نائب “العرقجية”: لا أحد يجيد قراءة القرآن في البرلمان العراقي

قال النائب المثير للجدل في البرلمان العراقي فائق الشيخ علي، السبت، في تغريدة له على تويتر إن ” ثلث أعضاء مجلس نوابنا الحالي من الإسلاميين والأحزاب الإسلامية، لكن الرئيس محمد الحلبوسي في جلسة اليوم، ظل يتلفت يمينًا وشمالًا باحثاً عن نائب يجيد قراءة القرآن الكريم، فلم يجد”.

وأضاف أن “أحد النواب من الشباب أسعفنا فتلى علينا آيٍ من الذكر الحكيم”.

ويعرف النائب فائق الشيخ علي، بخطابه المثير للجدل إبان ترشحه، حيث وجهه لمدمني شرب الخمور بالعراق والذين يطلق عليهم مصطلح “العرقجية” حيث طالبهم بالوقوف معه ردا لوقوفه معهم عندما وقف في وجه قرار كان سيحضر استيراد الخمور.

وعقد مجلس النواب العراقي جلسة السبت شكّل فيها لجانه الدائمية، ونظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب، وناقش الدرجات الخاصة.

وتنص المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي على تلاوة آيات من القرآن الكريم في بداية كل جلسة، يتلوها أحد النواب.