بالفيديو.. مستوطنة تدهس فلسطينيين اثنين بالضفة 

تعرض فلسطينيان صباح اليوم الأحد، للدهس بمركبة تقودها مستوطنة إسرائيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق مقطع فيديو يوثق الواقعة.

ووقع حادث الدهس بالقرب من مستوطنة “كرني شمرون” شرقي مدينة قلقيلية، وأسفر عن إصابة الشابين بجروح نقلا على إثرها للعلاج في مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية.

ولم تتضح على الفور درجة خطورة إصابات الفلسطينيَين.

وأمس الأول، استشهدت سيدة فلسطينية قرب مدينة نابلس، إثر رشق مركبة كانت تستقلها بالحجارة، من قبل مجموعة من المستوطنين. ‎

ويفلت المستوطنون من العقاب على أعمالهم الشنيعة بحكم تواطؤ سلطات الاحتلال التي تحميهم من المساءلة؛ بينما تنكّل بالفلسطنيين من الجنسين ومن مختلف الأعمار في كل مناطق الأراضي المحتلة.