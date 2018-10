بالفيديو.. مستوطنة تدهس فلسطينيين اثنين بالضفة 

View this post on Instagram

@eremnews . . مستوطنة تدهس فلسطينيين بالضفة . . تعرض فلسطينيان صباح اليوم الأحد، للدهس بمركبة تقودها مستوطنة إسرائيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق مقطع فيديو يوثق الواقعة. . . ووقع حادث الدهس بالقرب من مستوطنة “كرني شمرون” شرقي مدينة قلقيلية وأسفر عن إصابة الشابين بجروح نقلا على إثرها للعلاج في مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية. . . #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #فلسطين #مستوطنة #دهس #قلقيلية #الضفة_الغربية #مستوطنة