إسرائيل تقول إن عدد اللاجئين الفلسطينيين بالآلاف وليس بالملايين

قالت مسؤولة إسرائيلية يوم الجمعة إن دراسة للحكومة الإسرائيلية خلصت إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين بالآلاف، وليس بالملايين كما تقول وكالة مساعدات تابعة للأمم المتحدة.

وتقول إسرائيل إن من بقوا على قيد الحياة فقط من اللاجئين الأصليين عام 1948 يجب أن يعتبروا لاجئين اليوم، وهي فكرة تعارضها القيادة الفلسطينية بشدة وتستخدم أرقام الأونروا.

ولم تنشر الدراسة الإسرائيلية ولم يرد تعليق من مسؤولين فلسطينيين أو من الأونروا بشأن الأعداد الواردة في الدراسة.

ووصفت تسيبي حوتوفلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي عام 2018 بأنه “نقطة تحول” للأونروا وتعريفها للاجئين الفلسطينيين “إذ قالت الولايات المتحدة ‘لا مزيد‘ وتؤيد دولة إسرائيل هذه السياسة”.

وقالت حوتوفلي لمحطة إذاعة تل أبيب (102 إف-إم) إن الباحثين في وزارتها ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي قاموا بتجميع تقرير يشير إلى وجود “عدد محدود من آلاف” اللاجئين الفلسطينيين اليوم.

وأضافت “لا يقترب من الملايين”، دون أن تذكر تفاصيل عن كيفية قيام الباحثين الإسرائيليين بحساب هذه الأرقام المنخفضة.

وردا على سؤال بشأن تصريحات حوتوفلي، قال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه لرويترز “في حين تعتقد الولايات المتحدة أن نموذج الأونروا غير مناسب أو مستدام فلن نوضح أكثر في هذه المرة”.

وانتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون برنامج مساعدة الأونروا قائلا إنه “الوحيد في التاريخ القائم على افتراض أن وضع اللاجئ متوارث”.