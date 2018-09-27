محمود عباس يدعو ترامب للتراجع عن قراراته بشأن القدس واللاجئين والمستوطنات

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الخميس، في كلمته بالاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة، إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع عن قراراته التي اتخذها تجاه مدينة القدس وقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

ودعا عباس الرئيس الأمريكي للتراجع عن قراراته بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقطع المساعدات عن الفلسطينيين، قائلًا: “إن هذه القرارات تقوض حل الدولتين لصراع الشرق الأوسط”.

وأضاف الرئيس الفلسطيني أنه “وبمجمل هذه المواقف تكون الإدارة قد تنكرت لالتزامات أمريكية سابقة، وقوّضت حل الدولتين وكشفت زيف ادعاءاتها بالحرص على الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين”.

وتابع عباس قائلًا: “أجدد الدعوة للرئيس ترامب لإلغاء قراراته وإملاءاته بشأن القدس واللاجئين والاستيطان”.