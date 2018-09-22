حماس: الوفد الأمني المصري بحث مع هنية تطورات المصالحة والتهدئة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم السبت، أنّ الوفد الأمني المصري الذي زار قطاع غزة، التقى إسماعيل هنية رئيس الحركة، وبحثا تطورات المصالحة الفلسطينية والتهدئة.

وأضافت الحركة في بيان، “ساد اللقاء أجواء إيجابية بين الطرفين وناقشا العديد من القضايا خاصة آفاق العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والحصار الإسرائيلي على غزة”.

وأشار البيان، إلى أنّ “الطرفين بحثا نتائج الجهود المصرية في ملف المصالحة الوطنية، وقد تم استعراض مقاربات مستندة إلى التفاهمات والاتفاقيات الموقعة وخاصة اتفاقية 2011، حرصًا من حماس على استعادة الوحدة الوطنية، خاصة في ظل التحديات الخطيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية”.

واستعرض الجانبان الجهود المبذولة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وفق تفاهمات 2014، والالتزامات المترتبة على ذلك من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفق البيان.

ولفتت الحركة إلى أنه “دار نقاش معمق حول سبل إنهاء الحصار عن قطاع غزة والتخفيف من معاناة أهلنا فيه، ومتطلبات ذلك من خطوات وإجراءات”.

ومساء اليوم، غادر الوفد الأمني المصري، قطاع غزة عبر معبر “بيت حانون” (إيرز)، شمال القطاع، بعد زيارة استمرت عدة ساعات.

وضم الوفد مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية اللواء أحمد عبدالخالق، والقنصل المصري لدى فلسطين عبدالله شحادة.

والأربعاء الماضي، اختتم وفد من “فتح” برئاسة عضو اللجنة المركزية للحركة، عزام الأحمد، زيارة إلى القاهرة استمرت ثلاثة أيام، بحث خلالها مع المخابرات المصرية سبل إتمام المصالحة الفلسطينية.

وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وقعت “حماس” و”فتح” في القاهرة اتفاقًا للمصالحة يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بشأن بعض الملفات.