وفد من المخابرات المصرية يزور قطاع غزة للقاء حماس‎

قال مصدرٌ مطّلع ، أن وفدا من جهاز المخابرات المصرية ، سيزور قطاع غزة اليوم بهدف لقاء قيادة حركة حماس .

ووفقا لوكالة “سبوتنيك” ، سيضم الوفد الأمني ، اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية والمستشار مصطفى شحاته القنصل المصري الجديد لدى فلسطين فيما سيصل غزة صباح السبت، عبر حاجز بيت حانون / إيرز ، ليلتقي قيادة حركة حماس”.

وبحسب المصدر ، فإن هدف اللقاء هو بحث آخر مستجدات المصالحة الفلسطينية المتعثرة بين حركتي فتح وحماس .

وكان وفد من حركة فتح برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، قد أنهى زيارة إلى القاهرة الأسبوع الماضي التقى خلالها المسؤولين المصريين بشأن المصالحة.

وكانت فتح أصدرت بيانا الجمعة، قالت فيه إن حركة حماس هي الأداة التنفيذية لمخططات ترامب ونتنياهو التصفوية للقضية الفلسطينية ، من خلال انحراف قيادة “حماس” وسقوطها في مربع الاحتلال، وتبعيتها العمياء وتنفيذها رغبات رؤوس المؤامرة الأميركية الإسرائيلية، حتى باتت أداة تنفيذ مؤامرة صفقة القرن.

وأضافت اأن حماس “تبعث برسائل إلى إدارة ترمب ونظام نتنياهو الاستعماري الاحتلالي تؤكد فيها قبولها صفقة القرن على قاعدة دولة في غزة تحت سيطرتها وهدنة طويلة الأمد، على حساب قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وقضية عودة اللاجئين”.

وأشارت فتح ، إلى أن الحملة التي تقودها حماس على الرئيس محمود عباس ، من خلال تصريحات قادتها ، تأتي في أشد لحظات المعركة السياسية التي يخوضها مفوضا من الشعب الفلسطيني وقياداته الوطنية في اتجاهات العالم وقاراته الخمس .