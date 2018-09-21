استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات أثناء مشاركتهم في مسيرة العودة على حدود غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، استشهاد شاب فلسطيني وإصابة أكثر من 159 مواطنًا بجراح مختلفة، أثناء مشاركتهم في مسيرة العودة وكسر الحصار.

وقالت الوزارة، في بيان:”إن شابًا عشرينيًا استشهد، وما زال مجهول الهوية”.

وتوافد الآلاف من المواطنين الفلسطينيين إلى مخيمات العودة الخمسة المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة ، للمشاركة في الجمعة السادسة والعشرين من مسيرات كسر الحصار التي تنظمها الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وأشعل المتظاهرون الإطارات المطاطية على الحدود الشرقية تزامنًا مع إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع واستهداف الطواقم الطبية والصحفية بشكل مباشر، في ظل مشاركة بعض القيادات الفصائلية من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إلقاء ثلاث قنابل يدوية تجاه جنوده من قبل المتظاهرين الفلسطينيين، فيما أعلن موقع ريشيت الإسرائيلي عن إصابة جندي بجراحٍ طفيفة بفعل التظاهرات على الحدود الشرقية .

وأفادت مصادر محلية أن الدبابات المتمركزة على السياج الأمني أطلقت مجموعة من القذائف في مناطق غير مأهولة، بهدف منع المتظاهرين من إطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع .

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، قد أطلقت على الفعاليات اسم “جمعة كسر الحصار”، داعية الفلسطينيين للمشاركة في المسيرة ، والتي انطلقت في 30 مارس / آذار الماضي، على الحدود الشرقية للقطاع.