استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب غزة

استشهد فتى فلسطيني ليلة الخميس، جراء إصابته بطلق ناري في رأسه، خلال مشاركته في مسيرة “العودة” السلمية، جنوبي قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها: “استشهاد الفتى مؤمن أبو عيادة، (15 عامًا) جراء إصابته بطلق ناري من قوات الاحتلال، في رأسه، قرب الحدود الشرقية لمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة”.

في المقابل، قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، في بادئ الأمر، إنه ليس لديها أي معرفة بالواقعة.

ومنذ عصر الأربعاء، توافد مئات الفلسطينيين إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في مسيرة “العودة” السلمية.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان مقتضب لها، الأربعاء، عن إصابة 13 فلسطينيًا بجراح واختناق، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين، 5 منهم أصيبوا بالرصاص الحي.