بالفيديو.. استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي إثر تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

استشهد فلسطيني صباح اليوم الأحد، بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، إثر قيامه بعملية طعن إسرائيلي عند مدخل مجمّع تجاري في محيط مستوطنة “غوش عتصيون” الواقعة بين بيت لحم والخليل جنوبي الضفة الغربية.

وفي وقت لاحق، قالت وسائل إعلام محلية، إن الاسرائيلي الذي أصيب بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن، فارق الحياة بعد نقله للمستشفى.

وشرعت قوات الأمن الإسرائيلية بعمليات تمشيط داخل المجمع التجاري، خشية وجود فلسطينيين آخرين مختبئين في المكان.

ووفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية، بأن منفذ العملية يُدعى خليل جبران، ويبلغ من العمر 16 عامًا، وهو من قرية يطا الفلسطينية التابعة لمدينة الخليل، وقد تم إطلاق النار عليه من قبل إسرائيلي كان يمر في الشارع وقت حدوث عملية الطعن.