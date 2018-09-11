العراق يطالب الجامعة العربية بموقف جماعي إزاء التوغل التركي في أراضيه

طالب وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، الجامعة العربية باتخاذ موقف جماعي من انتشار القوات التركية على أراضيه.

وأكد، في كلمة له خلال انطلاق الدورة الـ 150 لاجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، أن بلاده لا تسمح بالتعدي على أراضيها، أو المساس بسيادتها من قبل دول الجوار.

وأشار الجعفري إلى حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع الدول الإقليمية، منوهًا إلى أن الجامعة العربية أجمعت في الدورة السابقة على إدانة التوغل التركي في الأراضي العراقية.

ودعا الوزير العراقي الدول العربية إلى تجديد وقفتها مع العراق في مسألة سحب القوات التركية المتوغلة في مساحات تصل إلى 110 كلم داخل مدينة بعشيقة.

ودخلت القوات التركية إلى مدينة بعشيقة شرق الموصل العام 2015، وأثار دخولها الكثير من الجدل، حيث ادّعت تركيا أن دخول قواتها تم بالتنسيق مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، وبطلب من محافظ الموصل السابق أثيل النجيفي لتدريب قوات الحشد الوطني.

وتكررت المطالبات العراقية لتركيا بإخراج قواتها من البلاد، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في تصريح سابق إن “بقاء بلاده خارج عملية الموصل غير وارد”.

ويتراوح عدد القوات التركية بين 130-150 عنصرًا، تساندها 20-25 دبابة ومدفعية، وترابط بالقرب من الموصل، وهو ما تعتبره الحكومة العراقية انتهاكًا لسيادتها.