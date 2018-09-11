تحديد موعد مباراة مصر ضد سوازيلاند.. ولهذا السبب تم نقلها من برج العرب إلى القاهرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم احتضان استاد السلام بالقاهرة مباراة منتخب مصر مع سوازيلاند، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون، بدلًا من استاد برج العرب بالإسكندرية.

وحدد اتحاد الكرة يوم 12 أكتوبر المقبل لإقامة المباراة، وستكون في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لـ”إرم نيوز”: إن تغيير ملعب المباراة من برج العرب إلى السلام، جاء لضمان الحضور الجماهيري الكبير بعد غيابهم عن لقاء النيجر، يوم السبت الماضي، في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا والتي انتهت بفوز الفراعنة بسداسية نظيفة.

وسيلتقي منتخب مصر نظيره السوازيلاندي في استاد السلام بالجولة الثالثة من التصفيات، على أن تقام مواجهة الجولة الرابعة بين نفس المنتخبين ولكن في سوازيلاند.

يُذكر أن المنتخب المصري يحتل المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن منتخب تونس المتصدر، بينما يأتي سوازيلاند في المركز الثالث بنقطة وحيدة، وبفارق الأهداف عن النيجر متذيل الترتيب.