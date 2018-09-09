ليبيا.. سلامة يلتقي الميليشيات المتصارعة في طرابلس لبحث “الترتيبات الأمنية”

يلتقي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، يوم الأحد، بشخصيات ليبية في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.

وقالت مصادر محلية في المدينة لـ”إرم نيوز”، إن “المجتمعين سيناقشون الوضع الخاص في مدينة طرابلس”، مشيرة إلى أن “الاجتماع تم تغيير عنوانه السابق من اجتماع تثبيت وقف إطلاق النار، إلى اجتماع بشأن الترتيبات الأمنية”.

وأضافت المصادر أن “غسان سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز، سيترأسان الاجتماع. وأن أغلب قيادات التشكيلات المتصارعة ستكون ممثلة فيه، ومنهم عبدالرؤوف كاره وعبدالغني الككلي، وخالد الجربي”.

كما يشارك في الاجتماع، “عبدالرحمن الطويل رئيس أركان حكومة الوفاق، وقادة تشكيلين كلفا بفض النزاع في العاصمة”.

وحول مشاركة أي ممثل عن اللواء السابع، ذكرت المصادر أنه “لم يتم التأكد من الشخصية التي ستمثل اللواء، حتى الآن، لكن أشخاصًا من مدينة ترهونة سيحضرونه كممثلين مدنيين للمدينة”.

وأشارت إلى أن “الشيخ صالح الفاندي رئيس مجلس أعيان وحكماء مدينة ترهونة وقبائلها، لن يحضر الاجتماع”.