السلطات العراقية تفرض حظر تجول في البصرة

فرضت السلطات العراقية حظر تجول في مدينة البصرة، بدءًا من الرابعة عصر اليوم السبت بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش) ، وفق ما أفاد به بيان عسكري.

وتشهد البصرة، ثاني أكبر مدينة عراقية، احتجاجات عنيفة منذ خمسة أيام؛ بسبب الغضب من الفساد السياسي والنفوذ الإيراني.

وبدأت المظاهرات لأول مرة في يوليو/ تموز؛ احتجاجًا على سوء الخدمات العامة، لكنها تصاعدت الأسبوع الماضي.

واقتحم المحتجون، أمس الجمعة، القنصلية الإيرانية في المدينة وأضرموا النار بها، ونددوا بما يصفه كثيرون بالنفوذ الإيراني في الشؤون السياسية للعراق.

ويقول سكان البصرة، التي يقطنها أكثر من مليوني شخص، إنهم نزلوا إلى الشوارع احتجاجًا على الفساد وسوء الحكم، الذي تسبب في انهيار البنية التحتية وانقطاع الكهرباء، وعدم توفر مياه شرب نظيفة خلال فصل الصيف، حيث تسجل المدينة درجات حرارة قياسية.