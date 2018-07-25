السلطات العراقية تفرج عن 249 ناشطًا من معتقلي احتجاجات الجنوب

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية اليوم الأربعاء، أن السلطات الأمنية أطلقت سراح 249 ناشطًا احتجزوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها مدن وسط وجنوب العراق منذ الثامن من تموز/يوليو الجاري.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان، إن “الشرطة أفرجت عن 237 معتقلًا من متظاهري محافظة ميسان و12 معتقلًا من محافظة كربلاء”، مبينًا أن القرار جاء وفق المادة 230 وبكفالة ضامنة.

وتتواصل المظاهرات والأعمال الاحتجاجية في المحافظات ذات الأكثرية الشيعية، للمطالبة بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد.

وشهدت المظاهرات أعمال عنف وإحراق ممتلكات عامة ومكاتب أحزاب، فيما خلفت 6 قتلى على الأقل وعشرات المصابين من قوات الأمن والمتظاهرين.

وبحسب مفوضية حقوق الإنسان، فإن 13 شخصًا قتلوا أثناء الصدامات مع القوات الأمنية منذ اندلاع الاحتجاجات، وأصيب 729 آخرين، بينهم 460 من عناصر القوات الأمنية و269 من المتظاهرين المدنيين.