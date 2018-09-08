مشادة كلامية بين العبادي ومحافظ البصرة بالبرلمان العراقي‎

افتتح البرلمان العراقي، السبت، جلسة استثنائية؛ لمناقشة الأزمة الاجتماعية والصحية القائمة في محافظة البصرة الجنوبية، حيث قتل 12 متظاهرًا، منذ الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي وعدد من وزرائه.

وقال العبادي أمام نحو 160 نائبًا حاضرًا من أصل 329، إن “البصرة عامرة وتبقى عامرة بأهلها، والخراب فيها هو خراب سياسي”.

وقالت مصادر بالبرلمان العراقي، السبت، إن مشادة كلامية وقعت خلال الجلسة بين العبادي ومحافظ البصرة أسعد العيداني .

وحمل العيداني، الذي بدأ يتحدث عن أوضاع البصرة، العبادي والوزراء في حكومته مسؤولية ما حدث بالبصرة.

وقال العيداني أمام أعضاء مجلس النواب، إن “البصرة تحترق، وما سمعته من الوزراء وكأن المحافظة في عالم آخر”، مضيفًا أن “رئيس الحكومة لم يحرك ساكنًا، رغم مرور عدة أيام على أحداث البصرة واستهداف المباني الحكومية”.

وقاطع العبادي محافظ البصرة، ليرد عليه قائلًا: “مكانك في البصرة وليس في بغداد”، في إشارة إلى فرار أسعد العيداني من البصرة إلى العاصمة بغداد؛ عقب تدهور الأوضاع في المحافظة نتيجة الاحتجاجات.

وقال محافظ البصرة وهو يرد على العبادي: “دائمًا كنت أقول إن قائد الشرطة اللواء الركن جاسم السعدي، مرتشٍ، ولكن دون جدوى”.

وتابع: “رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته أعطى صلاحيات للحكومة المحلية بالبصرة دون منحها الأموال المخصصة”.

ولا يزال البرلمان يدرس أزمة البصرة، بحضور: وزير الداخلية قاسم الأعرجي ووزير الدفاع عرفان الحيالي، ووزير الموارد المائية مهند سلمان السعدي، ووزيرة الصحة عديلة حمود.

وأكد وزير الموارد المائية خلال الجلسة البرلمانية، أن ” البصرة تعاني من شح المياه والملوحة، منذ ثمانينيات القرن الماضي”، مضيفًا أن “هناك حالات تلوث بشبكات توزيع المياه في البصرة”.

كما رفض وزير الدفاع عدنان الحيالي، الاتهامات بسماحه للقوات الأمنية باستهداف المتظاهرين، وقال إن “القوات المسلحة غير مخولة بإطلاق النار على أي مواطن”.