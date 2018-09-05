العاهل الأردني: الكونفدرالية مع الفلسطينيين “خط أحمر”

المصدر: ا ف ب

قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، إنّ فكرة إقامة كونفدرالية مع الفلسطينيين أمر مرفوض، وهو “خط أحمر بالنسبة للأردن”.

وأضاف الملك عبدالله الثاني بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي: “نسمع كل عام عن موضوع الكونفدرالية، وجوابي، كونفدرالية مع مين؟ هذا خط أحمر بالنسبة للأردن”.

وأكد خلال لقائه متقاعدين عسكريين ومحاربين قدامى، أنّ “الكل يعلم موقف الأردن القوي والشجاع في هذا الموضوع. ليس عندي خوف من أي مؤامرة على الأردن من وضع القضية الفلسطينية”.

وأشار الملك الأردني إلى أنّ “موقف الأردن ثابت وراسخ وأنه لا بديل عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وأي طرح خارج هذا الإطار لا قيمة له”.

وكان مسؤولون أمريكيون يعملون على وضع خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين اقترحوا فكرة اقامة كونفدرالية مع الأردن على الرئيس محمود عباس، كما أعلنت ناشطة في منظمة إسرائيلية غير حكومية بعد لقائها عباس الأحد.

وأبلغ عباس خلال اجتماع مع نشطاء حركة “السلام الآن” الإسرائيلية في رام الله فحوى محادثات أجراها مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوث الرئيس الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات حسب ما ذكرت هاغيت عوفران لوكالة “فرانس برس”.

ويفضل البعض في اليمين الإسرائيلي إقامة كونفدرالية فلسطينية أردنية كوسيلة لتفادي منح وضعية الدولة الكاملة للفلسطينيين في الوقت الراهن.