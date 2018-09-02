العبادي يفقد السيطرة على “ائتلاف النصر”

أكد القيادي في “ائتلاف النصر”، منصور المرعيد، اليوم الأحد، فقدان زعيم الائتلاف حيدر العبادي، السيطرة على ائتلافه، بسبب معارضة أغلب أعضاء الائتلاف سياسته وإدارته الائتلاف.

وقال المرعيد، لـ “إرم نيوز”، إن “القيادي في ائتلاف النصر فالح الفياض، هو الذي يملك الآن أغلبية الأعضاء داخل الائتلاف، وهذه الأغلبية مسنودة ومدعومة بتواقيع رسمية، كما أن حزب الفضيلة ومستقلين داخل النصر، لم يحسموا أمرهم لغاية الآن، لكنهم الأقرب إلى محور الفياض”.

وأضاف القيادي في “ائتلاف النصر”، أن “العبادي يقود الآن فقط 8 أشخاص داخل النصر، وهذا أفقده السيطرة على الائتلاف”، مؤكدًا أن “العبادي لا يسمع لرأي الأغلبية، وهذا هو سبب الخلاف معه”.

وكانت قيادات أساسية في ائتلاف النصر، قد أعلنت أمس الأول الجمعة، عن ترشيح فالح الفياض لرئاسة مجلس الوزراء، بعد أقل من 24 ساعة على قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي القاضي بإعفاء الفياض من مهام مستشارية الأمن الوطني، ورئاسة هيئة الحشد الشعبي.