إيران تتراجع عن موقفها من إقالة العبادي لـ”الفياض”.. وتصفه بأنه “شأن عراقي”

تراجعت الحكومة الإيرانية عن موقفها الذي صدر في وقت سابق اليوم الجمعة، بشأن قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إعفاء رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن القومي، فالح الفياض، القريب من طهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في تصرحات مساء اليوم، إنّ “قرار عزل العبادي لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض شأن داخلي يخص العراق ونحن لا نتدخل به”، مؤكداً أنّ “الأولوية لنا باعتبارنا دولة جارة للعراق أن يكون آمنًا ومتحدًا ومتطورًا”.

وكان قاسمي، قد اعتبر في تصريحات سابقة اليوم، قرار عزل فالح الفياض من منصبه بأنه “قرار خاطئ”، مضيفاً أنّ “إيران ترصد المواقف الصادرة من العراق وستتخذ الموقف في وقت لاحق”.

وفي سياق متصل، أعلن حسن السنيد، القيادي ائتلاف النصر، الذي يتزعمه حيدر العبادي، رفضه للتصريحات الإيرانية المتعلقة بإقالة فالح الفياض، مستشار الأمن القومي ورئيس هيئة الحشد الشعبي من مناصبه.

وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، لـ”إرم نيوز”: إنّ “هذا التصريح الإيراني مرفوض، فهو تدخل سافر في الشأن العراقي، وعلى طهران الكف عن هذه التدخلات”، مبينًا أنّ “هذا التصريح دليل على وجود التدخل الإيراني الكبير في الشؤون العراقية الداخلية”.