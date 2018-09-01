“ائتلاف النصر” العراقي يكشف حقيقة انشقاق الرئيس السابق للحشد الشعبي

كشف ائتلاف النصر العراقي، اليوم السبت، حقيقة انشقاق فالح الفياض عنه، بعد عزله من رئاسة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني، من قبل زعيم الائتلاف ورئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.

وقالت القيادية في الائتلاف ندى شاكر جودت، لـ”إرم نيوز”، إن “الأنباء التي تحدثت عن انشقاق الفياض عن النصر غير صحيحة، وهو إلى الآن جزء من الائتلاف”، مبينة أن “الفياض وحركته (حركة عطاء) لم يحضروا منذ فترة الاجتماعات الدورية للائتلاف، لكن لم يعلنوا انسحابهم أيضًا من الائتلاف”.

وأضافت جودت، أن “الفياض يملك داخل النصر (4) مقاعد برلمانية فقط، والحديث عن أنه يقود محورًا داخل النصر يضم أكثر من (25) نائبًا، غير دقيق”.

ونشر عدد من وسائل الإعلام العراقية، أنباء عن انسحاب فالح الفياض من ائتلاف النصر، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي؛ بسبب عزله عن رئاسة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني.

وكان العبادي أصدر، الخميس الماضي، أمرًا ديوانيًا بإعفاء فالح الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني.

كما أكد المكتب السياسي لحركة “عطاء”، أمس، أن قرار إقالة فالح الفياض من رئاسة جهاز الأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني ذو طابع سياسي، لافتًا إلى أنه سيتم الطعن بالقرار وفق السياقات القانونية والدستورية.