العراق: ملتزمون بعدم استخدام أراضينا لاستهداف دول أخرى

قالت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، إن الحكومة العراقية ملتزمة بعدم استخدام أراضي البلاد لتكون مقرًا أو ممرًا لأي عمليات تستهدف دولًا أخرى.

واستغرب المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب، في بيان صحفي، ما أسماها “الادعاءات التي ساقها تقرير صحفي، حول تلقي جماعات مسلحة عراقية صواريخ باليستية من إيران“، مضيفًا أن “العراق غير ملزم بالرد على تقارير صحفية لا تمتلك دليلًا ملموسًا على ادعاءاتها ومزاعمها”، وفق تعبيره.

وشدد محجوب، على أن “جميع مؤسسات الدولة العراقية ملزمة وملتزمة بالمادة السابعة من الدستور، والتي تنص على عدم استخدام الأراضي العراقية مقرًا أو ممرًا لأي عمليات تستهدف أمن أي دولة أخرى”.

يأتي هذا تصريح من المسؤول العراقي؛ ردًا على تقارير صحفية أفادت بأن إيران قدمت صواريخ باليستية لـ”جماعات شيعية تقاتل بالوكالة عنها” في العراق، وأنها تطور القدرة على صنع المزيد من الصواريخ هناك.

وتموّل طهران وتقدم أسلحة لعدة فصائل شيعية عراقية، وعلى رأسها كتائب “حزب الله” العراقي و”عصائب أهل الحق”.